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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:57 م
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ضبط 45 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية بالغربية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:49 م
ضبط 45 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية بالغربية دراجات نارية-ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45  سيارة  ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 220  مخالفة على نموذج 125، وتحرير 133 مخالفة انتظار خاطيء وضبط 2 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 729 مخالفة مقابل تحصيل 54800 ألف جنيه غرامات، وتم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.
 
 
 
 
 
 
 

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