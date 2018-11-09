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ضبط نصف طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر فى المنوفية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:08 ص
ضبط نصف طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر فى المنوفية مخصبات زراعية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث المسطحات بمنوف بمحافظة المنوفية من ضبط نصف طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمدينة سرس الليان، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفد بتمكن الرائد هانى الوجيز رئيس مباحث المسطحات بمنوف من ضبط "م.ع" 27 عاما، و"ا.م" 35 عاما وبحوزتهما نصف طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمدينة سرس الليان، وذلك قبل بيعها للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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