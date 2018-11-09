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ضبط سلع منتهية الصلاحية ورش 1500 رأس ماشية فى حملة بيطرية بكفر الشيخ

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:14 ص
ضبط سلع منتهية الصلاحية ورش 1500 رأس ماشية فى حملة بيطرية بكفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تمكنت حملات الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ من مكافحة 580 كلباً ضالاً بعدد من قرى مراكز المحافظة، كمات تمكنت الحملات من رش 1500 رأس ماشية، والمسح التناسى لـ80 رأس ماشية.
 
وقال الدكتور عبد الحكيم حامد أبو إسماعيل مدير عام  الطب البيطرى بكفر الشيخ إن لجان الرش الجماعى بعدد من الوحدات البيطرية تمكنت من القضاء على الطفيليات الخارجية، وأطوارها المختلفة، مؤكداً أن حملات مكافحة الكلاب الضالة ليلاً مستمرة فى كل مراكز وقرى المحافظة.
 
وأضاف مدير عام الطب البيطرى، لـ"اليوم السابع":"تمكنت حملات الطب البيطرى بمطوبس وبيلا بالتعاون مع مباحث التموين، ومديرية التموين من 40 كيلو لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة، و8.5 كيلو لحوم مفرومة ودهون بلدية و20 كيلو سمك غير صالح، و2.5 كيلو لانشون غير صالح، وضبط 5 كيلو دواجن مجمدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتمكنت الحملة من سحب عينات سجق من أحد المحلات ببيلا لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتحاذ الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه المخالفين".

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