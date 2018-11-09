ضبط سائق بتهمة سرقة 12 ألف جنيه من " ربة منزل" بالزاوية الحمراء

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط المتهم " عصام.م"، لاتهامه بسرقة مبلغ 12 ألف جنيه من سيدة، بدائرة القسم.

وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من "هدية محمد"، يفيد أنها حال استقلالها السيارة رقم "ب م هـ 725" ماركة فيرنا " تاكسي" من منطقة سكنها لتوصيلها لمنطقة مدينة النور، وعقب وصولها اكتشفت سرقة مبلغ 12.800 جنيه من داخل حقيبة يدها، واتهمت قائد السيارة بسرقتها،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8531 لسنة 2018 جنح الزاوية الحمراء، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة حيازة المتهم المذكور، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " عقب إيهام المجني عليها بوجود عطل باب السيارة والاستيلاء علي المسروقات حال إصلاحه.

وأثناء تحرير المحضر بالواقعة حضرت "ماري موسي حنا" صيدلانيه، واتهمت سالف الذكر بسرقة مبلغ 11.800 جنية حال استقلالها السيارة صحبته.

بتطوير مناقشته اعترف بارتكاب الواقعة الأخيرة بذات الأسلوب وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ 1200 جنيه من متحصلات الواقعتين ، واقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولي عليها على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليهما تعرفا عليه واتهماه بالسرقة، وأضافت المجني عليها الثانية بعدم سابقة تحرير محضر بواقعة السرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، والعرض علي النيابة العامة.