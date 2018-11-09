ضبط ثلاثه عاطلين لقيامهم بفرض الإتاوات بمواقف شبرا الخيمة

كتب-نيفين طه

القت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على ثلاثة عاطلين يقومون بفرض الاتاوات واعمال السيطرة علي المواقف بشبرا الخيمة ،وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد مدير مباحث المرور بضبط المدعو "عبد الحليم ا ع " ، 29 سنه، عاطل ومقيم دار السلام – سوهاج ، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بموقف ترعة الشابورى / المؤسسة ، بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 182 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات.

كما تم ضبط المدعو "عاطف م ع "، 58 سنه ، عاطل، ومقيم ببهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،والسابق اتهامه في عدد 13 قضية ( مخدرات – سرقة – نثب – بلطجة – قتل – أموال عامة – مشاجرة – سلاح ) آخرهما القضية رقم 3145 لسنة 2008م جنح قسم ثان شبرا الخيمة – أموال عامة ، مسجل شقى خطر تحت رقم 388 فئة ب – فرض سيطرة أثناء قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بالشارع الجديد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 220 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات.

كما تم ضبط المدعو "محمد ع ع " ، 41 سنه عامل كارته بموقف بهتيم / المؤسسة ومقيم بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وتحصيل مبالغ مالية من قائدى سيارات الأجرة دون إعطاء ايصالات ، وضبط بحوزته مبلغ مالى 58 جنيه من تلك الأعمال ، تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.