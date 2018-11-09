صور وفيديو.. مقتل شخص وإصابة 2 فى حادث الطعن بأستراليا

كتبت - سالى حسام

لقى شخص مصرعه فى الهجوم المسلح بميلبورن فى أستراليا بينما أصيب 2 أخرين.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" أن الأرقام هى الحصيلة الأولية حيث لم يصدر بعد إعلانا من الشرطة.

وظهرت صورة لجثمان شخص فى موقع الهجوم

وبحسب التقارير الإعلامية وقع الهجوم الساعة 4 والنصف بالتوقيت المحلى، وتوجه مئات من عناصر الشرطة لموقع الهجوم أمام مركز تجارى فى شارع بورك، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به.

وتشير التقارير الأولية إلى أن منفذ الهجوم قاد سيارة على الرصيف ثم اصطدم بواجهة المتاجر فى شارع بورك التجارى قبل أن يشعل النار فيها ثم يتوجه لطعن رجال الشرطة والمواطنين، قبل أن يتم القبض عليه باستخدام صاعق كهربائى.