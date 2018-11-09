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صور.. مظاهرات الأمريكيين ضد ترامب بسبب التدخل الروسى فى الانتخابات

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:00 ص
صور.. مظاهرات الأمريكيين ضد ترامب بسبب التدخل الروسى فى الانتخابات جانب من الاحتجاجات فى أمريكا
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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اندلعت مظاهرات حاشدة فى عدة ولايات أمريكية، تطالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بعدم اتخاذ أى إجراء لعرقلة تحقيق دائر حول ما يتردد عن تدخل روسيا لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

وجاءت المظاهرات بعد دعوة جماعة "موف أون" المواطنين الأمريكيين إلى التجمع فى مختلف المدن الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى فى الولايات المتحدة، فى مسعى لحماية التحقيق الذى يقوده المحقق الخاص روبرت مولر، وتُنظم الاحتجاجات تحت شعار (لا أحد فوق القانون).

وجاءت الدعوة للاحتجاجات ردا على قرار ترامب، وزير العدل جيف سيشنز وتعيينه ماثيو ويتيكر مدير مكتب سيشنز وزيرا للعدل بالإنابة.

وكان سيشنز قد نأى بنفسه عن الإشراف على التحقيق الخاص بروسيا لكن ويتيكر دعا إلى تقليص التحقيق، وأعلن ترامب إقالة سيشنز بعد يوم من انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والتى انتهت بفقدان حزبه الجمهورى السيطرة على مجلس النواب واكتسابه مقاعد جديدة فى مجلس الشيوخ.

وقالت حركة "موف أون" على موقعها "عين دونالد ترامب صديقا له للإشراف على تحقيق ترامب-روسيا الذى يجريه المحقق الخاص" وتعهدت بتنظيم احتجاج واحد على الأقل فى كل ولاية.

وحدد مولر عددا من الأفراد والشركات الروسية يشتبه فى تدخلهم فى الانتخابات لمساعدة ترامب على الفوز، ويجرى تحقيقا لمعرفة ما إذا كان أى من مسئولى حملة ترامب قد تواطأ معهم. وينفى ترامب حدوث تواطؤ ويرجع التحقيق إلى حملة تستهدفه.

احتجاجات ضد ترامب
احتجاجات ضد ترامب

 

احتجاجات فى أمريكا
احتجاجات فى أمريكا

 

جانب من احتجاجات ضد ترامب
جانب من احتجاجات ضد ترامب

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

سيدة ترفع العلم الأمريكى
سيدة ترفع العلم الأمريكى

 

سيدة تلوح بعلم أمريكا
سيدة تلوح بعلم أمريكا

 

فعاليات منددة ضد ترامب
فعاليات منددة ضد ترامب

 

مسيرة فى أمريكا ضد ترامب
مسيرة فى أمريكا ضد ترامب

 

مسيرة فى أمريكا
مسيرة فى أمريكا

 

مطالبة بحماية مولر
مطالبة بحماية مولر

 

مظاهرات فى أمريكا
مظاهرات فى أمريكا

 


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