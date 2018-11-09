صور.. مدير أمن الأقصر يتابع خطط التأمين بمحيط دير مارجرجس بالرزيقات

الأقصر – أحمد مرعى

شهد دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية وزيارة للواء طارق علام مدير أمن الأقصر، لمتابعة الحالة الأمنية ومراجعة خطط التأمين المحكمة لمحيط دير مارجرجس خلال الإحتفالات التي تنطلق غداً السبت بمناسبة ذكرى تدشين كنيسة مار جرجس، ولمدة أسبوع.

وكان في إستقبال مدير الأمن كل من نيافة الأنبا مرقص النائب البابوي للدير وأسقف شبرا الخيمة، وأمين الدير الراهب القمص توماس الرزيقى، ومسئول أمن الدير الراهب القمص فام الرزيقى، حيث قدم لهم التهاني بالإحتفالات والعيد السنوي للدير.

وتابع مدير الأمن خلال زيارت لدير مارجرجس ولقاء الآباء والكهنة، انتشار قوات الأمن في أعمال التأمين التي شملت نشر رجال الأمن بمداخل ومخارج المنطقة، وخبراء المفرقعات داخل الدير وخارجه للتمشيط والتعقيم على مدار الساعة، كما سيتم توفير رجال شرطة سرية لمنع حدوث أية مشادات أو مشكلات بين الأهالى المحتفلين بالمولد، مع تفتيش تام لكافة السيارات المتوجهة للدير خلال أيام الاحتفالات.

وبدأت فعاليات التخييم ونصب البايكات للأقباط من مختلف محافظات مصر بمنطقة دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك إستعداداً للإحتفال السنوي بعيد مارجرجس الذي يبدأ يوم 10 حتى 16 من الشهر الجاري، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة "اللد" بفلسطين.

ويشهد الاحتفال توافد أكثر من عشرات الآلاف من الأقباط والمسلمين من مختلف أنحاء الجمهورية، ويتم تجهيز مخيمات للبيع والشراء، وتشمل الفعاليات والإحتفالات بالدير لمدة أسبوع الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء الأساقفة والآباء الكهنة.