صور.. مأساة أرملة بسوهاج تعيش مع أبنائها فى غرفة منهارة

سوهاج – عمرو خلف

داخل غرفة صغيرة بها تشققات فى الجدران والسقف بجميع أجزائها فى نجع أبو ليلة بقرية الرياينة الحاجر بمحافظة سوهاج تعيش سيدة أرملة وأبنائها الثلاثة حياة مأساوية خوفا من سقوط الغرفة عليهم فى أى لحظة بعد انهيار السقف وظهور التشققات بين أرجاء الغرفة الصغيرة المبنية من الطين والتى لا يوجد بها سوى سرير قديم ينام عليه جميع أفراد الأسرة ودولاب به بعض المقتنيات .

فاطمة محمود إسماعيل 45 سنة أرملة توفى زوجها منذ سنوات ولديها 3 أبناء وهم أسماء فى الصف الثالث الإعدادى وأحمد "معاق" فى قدمه بالصف الأول الإعدادى ومحمد فى الصف السادس الابتدائى تعيش حياة صعبة فى منزل أقاربها وتحصل على معاش أرامل قدره 600 جنيه فقط بينما لا يحصل نجلها الطالب المعاق على معاش رغم تقدمه للحصول على معاش دون جدوى، كل ما تتمناه السيدة هو ترميم غرفتها الصغيرة والتى تآكل معظمها وخاصة السقف المشروخ حيث أن الغرفة مبنية من الطين وتعيش الأسرة فى خوف وقلق بعد سقوط قطعة من السقف عليهم ذات مرة بالإضافة الى وجود التشققات فى الجدران مناشدة المسئولين بإنقاذهم من الموت.

انتقل "اليوم السابع" الى نجع أبو ليلة والتقى السيدة الأرملة وقالت إن زوجها توفى منذ سنوات وتحصل على معاش 600 جنيه ولديها 3 أبناء فى مراحل التعليم ولكنهم يعيشون حياة الخوف والقلق بسبب انهيار السقف ووجود الشروخ والتشققات فى جدران الغرفة المبنية من الطين ولكنها لا تملك شيئا لكى تقوم بترميم الغرفة أو بناء غرفة جديدة فتعيش حياة صعبة وليس لديها أى مصدر دخل سوى المعاش، بالإضافة الى عدم حصول نجلها المعاق على معاش معاقين.

وتواصل فاطمة حديثها أن كل أمنياتها هو ترميم غرفتها عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية أو المسئولين بقريتها مطالبة أيضا المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بصرف معاش المعاقين لنجلها المعاق فهل يستجيب أحد لطلبها .

فيما قال نجلها الطالب أحمد إبراهيم فى الصف الأول الإعدادى إنهم يطالبون المسئولين ببناء غرفتهم المنهارة فهم يعيشون فى قلق دائم وخاصة أثناء النوم خوفا من سقوط السقف عليهم فهم يعيشون ظروف مادية صعبة ليس لديهم دخل سوى معاش والدته أما هو رغم أنه معاق فلم يحصل على معاش رغم تقدمه أكثر من مرة للحصول على معاش من مديرية التضامن الاجتماعى مناشدا المسئولين بالنظر اليه وصرف المعاش له لكى يساعد والدته فى نفقات الأسرة.

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