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صور.. كيف احتفى "الفيفا" بتمثال "محمد صلاح" المثير للجدل؟

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:52 م
صور.. كيف احتفى "الفيفا" بتمثال "محمد صلاح" المثير للجدل؟ محمد صلاح
كتبت ريهام عبد الله
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استخدم الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، صورة تمثال اللاعب محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى، الذى زين منتدى شباب العالم 2018، بشرم الشيخ، للاحتفاء بنهاية الأسبوع، وعلق الفيفا: "حينما تأتى نهاية الأسبوع أخيرا".

وأثار تمثال نجم ليفربول، الجدل الشديد، للنحاتة "مى عبد الله" والمعروفة بـ"نحاتة المنيا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفترة الماضية، حيث هاجم البعض تصميم التمثال، الأمر الذى انتهى بعد تدخل الملك المصرى فقط، بعدما أجرى محمد صلاح، مكالمة هاتفية بالنحاتة المصرية، مشيدا بمجهودها فى تصميم التمثال، حيث طالبها بنحت تمثال آخر خاص له ليحتفظ به فى منزله.

فيفا
فيفا

 


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