صور.. قافلة المهاجرين تواصل تقدمها نحو الولايات المتحدة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

واصل آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى، مسيرتهم الصعبة من المكسيك فى اتجاه الولايات المتحدة، مستقلين الجزء الخلفى من شاحنات أو سيراً على الأقدام، منذ عدة أيام حيث يشقون طريقهم إلى الحدود الأمريكية .

ولتجنب الطقس الحارّ، يحاولون الانطلاق، ليلا تجاه الولايات المتحدة بالعبور حدود المكسيك، وكانت وصلت أول دفعة من قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى، فى طريقها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى واتخذ أفرادها مأوى مؤقتا فى ملعب لكرة القدم.

وقضى أكثر من ألف مهاجر من دول أمريكا الوسطى يسعون للحصول على حق اللجوء فى الولايات المتحدة فر كثيرون منهم من عنف العصابات أو من مصاعب مالية فى بلادهم الليل فى الملعب حيث وفرت سلطات العاصمة المكسيكية مساعدات طبية ومطابخ لإعداد الطعام.



قافلة المهاجرين تواصل تقدمها تجاه أمريكا



قافلة المهاجرين تواصل تقدمها تجاه أمريكا



قافلة المهاجرين تواصل تقدمها تجاه أمريكا



قافلة المهاجرين تواصل تقدمها تجاه أمريكا



قافلة المهاجرين تواصل تقدمها تجاه أمريكا



قافلة المهاجرين تواصل تقدمها تجاه أمريكا