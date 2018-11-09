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صور.. رئيس مدينة نخل بشمال سيناء يتفقد المستشفى المركزى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:59 م
صور.. رئيس مدينة نخل بشمال سيناء يتفقد المستشفى المركزى خلال الجوله
شمال سيناء - محمد حسين
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تفقد نصرالله محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء،  مستشفى نخل المركزى بوسط سيناء، رافق نصرالله خلال جولته الدكتور بلال الأغا مدير المستشفى.
 
وخلال جولته،  استوقف الاهالى رئيس المدينة مطالبين بتوفير جهاز أشعة وسد العجز فى التخصصات بالمستشفى، فيما اكد مرضى يتلقون العلاج داخل المستشفى وصول الخدمات اليهم بشكل جيد .
 
وفى تصريح  له، عقب الجولة،  قال رئيس مركز ومدينة نخل،  ان الزيارة تأتى فى اطار تنفيذ توجيهات المحافظ  اللواء عبدالفضيل شوشة ، بالوقوف على مستوى اداء الخدمات فى كافة القطاعات الخدمية المقدمة للاهالي،  لافتا ان المستشفى المركزى بمدينة نخل صرح طبى حديث مجهز بكافة الإمكانيات الطبية ، وقال ان إمكانيات المستشفى 15 سريرًا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرًا بالقسم الداخلي، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرّة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للغسيل الكلوي، و15 عيادة خارجية.
 
وتم مسبقا طرح شكوى الاهالى بشأن توفير اجهزة الأشعة المقطعية والرنين ، وتوفير اخصائيين لاستكمال العجز الطبى  لتحقيق خدمة طبية متميزة للمواطن المستفيد من وجود المستشفى من اهالى المدينة و11 قرية مترامية الأطراف والمسافرين على الطريق الدولى السويس نويبع من سائحين وحجاج ومعتمرين .
 
واشار رئيس مركز ومدينة نخل ان تفقده للمستشفى للوقوف على احتياجاتها،  يأتى استكمالا لجولة قبل ايّام قام بها الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وجميعها تهدف تحقيق تفعيل كل خدمات الصحة بوسط سيناء .
 
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