صور.. رئيس قضايا الدولة يلتقي رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

صرح المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة، بأن المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة التقى بالأمس بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين قضايا الدولة والجهاز وتفعيل البرتوكول المبرم بينهما، ورافقه فى الزيارة المستشار محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة والمستشار سيد نور والمستشار يسرى مدنى الأمناء العامين المساعدين.



التنظيم و الادارة و قضايا الدولة



برتوكول تعاون بين قضايا الدولة و التنظيم و الادارة



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