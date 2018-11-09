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صور.. العثور على جدارية داخل كهف إندونيسى يرجع عمرها إلى 40 ألف عام

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:47 م
صور.. العثور على جدارية داخل كهف إندونيسى يرجع عمرها إلى 40 ألف عام الجدارية الأثرية
كتب محمد تهامى زكى
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عثر علماء جولوجيا وآثار بجامعة جريفيث فى كوينزلاند الاسترالية، على جدارية ترجع عمرها إلى 40 ألف عام على جدار كهف إندونيسى مهجور، تعتبر أقدم نموذج معروف لرسم حيوان.

وتحتوى الجدارية التى عثر عليها داخل كهف يقع فى جزيرة بورنيو الإندونيسية، على صورة ظلية حمراء لحيوان شبيه بالثور، يعود رسمها إلى ما يقرب من  40 ألف عام، أى أقدم قليلا من لوحات الحيوانات المماثلة الموجودة فى الكهوف الشهيرة فى أوروبا، كما أن الرسم الرمزى ظهر في كل من آسيا وأوروبا في نفس الوقت تقريبا.

الجدارية الأثرية
الجدارية الأثرية

 

ووفقا لصحيفة للعديد من التقارير الإعلامية، فقد صنف علماء الآثار اللوحة على أنها أقدم لوحة فى العالم، وأضافوا إن هذا العمل الفنى هو أقدم مثال على الرسم التصويرى، حيث يصور الأشياء الحقيقية بدلا من الأشكال المجردة فقط.

 

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