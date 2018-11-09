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صور .. الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق محدود فى مركب سياحى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:09 م
صور .. الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق محدود فى مركب سياحى محافظ الأقصر ونائبه
الأقصر – أحمد مرعى
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تمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود شب فى السطح العلوى لإحدى المراكب السياحية ، كانت تقل 11 سائحاً بينهم 7 أمريكان، و2 برازيليين، و2 استراليين .

وانتقل الى موقع الحادث المستشار مصطفى ألهم ،  محافظ الأقصر، ومحمد خيرى عبد القادر ، نائب المحافظ ، واللواء طارق علام ،  مدير الأمن، واللواء هشام شادى ،  السكرتير العام، واللواء عماد أبو العزايم ، سكرتير مساعد المحافظة، والعميد صلاح المندوه ، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف أولاً بأول والإطمئنان على السائحين الذين استكملوا رحلتهم إلى أسوان على ظهر عائمة أخرى.

تلقت قوات الحماية المدنية ، بلاغاً يفيد نشوب حريق محدود بإحدى العائمات السياحية ،  التى أبحرت من الأقصر فى طريقها إلى أسوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية بالتنسيق مع الإنقاذ النهرى للسيطرة على الحريق ، وجارى التحقيق لتحديد سبب الحريق . 

 

 

محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي (1)
محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي
 

 

محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي (2)
محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي 

 

محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي (3)
محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي 

 


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