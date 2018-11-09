صور .. الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق محدود فى مركب سياحى

الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود شب فى السطح العلوى لإحدى المراكب السياحية ، كانت تقل 11 سائحاً بينهم 7 أمريكان، و2 برازيليين، و2 استراليين .

وانتقل الى موقع الحادث المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، ومحمد خيرى عبد القادر ، نائب المحافظ ، واللواء طارق علام ، مدير الأمن، واللواء هشام شادى ، السكرتير العام، واللواء عماد أبو العزايم ، سكرتير مساعد المحافظة، والعميد صلاح المندوه ، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف أولاً بأول والإطمئنان على السائحين الذين استكملوا رحلتهم إلى أسوان على ظهر عائمة أخرى.

تلقت قوات الحماية المدنية ، بلاغاً يفيد نشوب حريق محدود بإحدى العائمات السياحية ، التى أبحرت من الأقصر فى طريقها إلى أسوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية بالتنسيق مع الإنقاذ النهرى للسيطرة على الحريق ، وجارى التحقيق لتحديد سبب الحريق .



محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي



محافظ الأقصر يتابع السيطرة علي حريق في سطح مركب سياحي