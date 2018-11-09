video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة حفر مغمورة بمياه المجارى بـ"كورنيش" بورسعيد

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:00 ص
صور.. اضبط مخالفة حفر مغمورة بمياه المجارى بـ"كورنيش" بورسعيد حفر مغمورة بمياه المجارى بـ"كورنيش" بورسعيد
بورسعيد محمد فرج
إضافة تعليق

رصدت عدسة "اليوم السابع" حفر مغمورة بمياه الصرق الصحى بطريق كورنيش بورسعيد بطرح البحر بنطاق حى الشرق وخلف قرية "مرحبا" السياحية مما تسبب فى إعاقة سير السيارات وتعثر بعضها نتيجة ما أصابها من أضرار جسيمة الأمر الذى أثار حفيظة أصحابها بسبب تقاعس المسئولين.

 

ومن جانبهم أكد قائدى سيارات الأجرة والملاكى لـ"اليوم السابع" أن هذه المنطقة موبؤة نتيجة الحفر التى تغمرها مياه المجارى فضلا عن تعرض السيارات لأضرار جسيمة بسبب الخبط والرزع.. والمسئولين لايبالون.

 

وناشدوا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد الطريق المتهالك ليرى مدى الإهمال والفوضى وتقاعس المسئولين بحى الشرق عن أداء واجبهم تجاه إصلاح الطريق  حفاظا على المواطنين.

 

الاهالى يستغيثون
الاهالى يستغيثون

 

السيارات تبحث عن مخرج
السيارات تبحث عن مخرج

 

اهمال وفوضى وجارى خلف قرية مرحبا السياحية
اهمال وفوضى وجارى خلف قرية مرحبا السياحية

 

حفر مغمورة بمياه المجارى بنطاق حى الشرق ببورسعيد
حفر مغمورة بمياه المجارى بنطاق حى الشرق ببورسعيد

 

حى الشرق يرحب بالزائرين
حى الشرق يرحب بالزائرين

 

سيارات تتجنب الحفر ومياه المجارى
سيارات تتجنب الحفر ومياه المجارى

 

طريق كورتيش حى الشرق متهالك
طريق كورتيش حى الشرق متهالك

 

من المسئول
من المسئول

 

مياه الصرف الصحى ساعدت على تأكل طبقة الإسفلت
مياه الصرف الصحى ساعدت على تأكل طبقة الإسفلت

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعلان الطوارئ بين أجهزة الأحياء فى بورسعيد مع بدء موسم الأمطار

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار مصر

حفر مغمورة




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة