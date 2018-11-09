صور.. اضبط مخالفة حفر مغمورة بمياه المجارى بـ"كورنيش" بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" حفر مغمورة بمياه الصرق الصحى بطريق كورنيش بورسعيد بطرح البحر بنطاق حى الشرق وخلف قرية "مرحبا" السياحية مما تسبب فى إعاقة سير السيارات وتعثر بعضها نتيجة ما أصابها من أضرار جسيمة الأمر الذى أثار حفيظة أصحابها بسبب تقاعس المسئولين.

ومن جانبهم أكد قائدى سيارات الأجرة والملاكى لـ"اليوم السابع" أن هذه المنطقة موبؤة نتيجة الحفر التى تغمرها مياه المجارى فضلا عن تعرض السيارات لأضرار جسيمة بسبب الخبط والرزع.. والمسئولين لايبالون.

وناشدوا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد الطريق المتهالك ليرى مدى الإهمال والفوضى وتقاعس المسئولين بحى الشرق عن أداء واجبهم تجاه إصلاح الطريق حفاظا على المواطنين.



الاهالى يستغيثون



السيارات تبحث عن مخرج



اهمال وفوضى وجارى خلف قرية مرحبا السياحية



حفر مغمورة بمياه المجارى بنطاق حى الشرق ببورسعيد



حى الشرق يرحب بالزائرين



سيارات تتجنب الحفر ومياه المجارى



طريق كورتيش حى الشرق متهالك



من المسئول