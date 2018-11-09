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صور .. أمطار رعدية غزيرة فى مناطق متفرقة بالاسكندرية فى نوة "المكنسة"

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:50 م
صور .. أمطار رعدية غزيرة فى مناطق متفرقة بالاسكندرية فى نوة "المكنسة" امطار
الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الاسكندرية هطول الامطار الرعدية الغزيرة، اليوم الجمعة، خلال النوة " المكنسة"، والتى قد تستمر 4 أيام.
 
وقد كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
كما أكد أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
أمطار رعدية غزيرة فى مناطق متفرقة بالاسكندرية (1)
 

 

أمطار رعدية غزيرة فى مناطق متفرقة بالاسكندرية (2)
 

 

أمطار رعدية غزيرة فى مناطق متفرقة بالاسكندرية (3)
 

 

أمطار رعدية غزيرة فى مناطق متفرقة بالاسكندرية (4)
 

 

أمطار رعدية غزيرة فى مناطق متفرقة بالاسكندرية (5)
 

 

 
 
 
 

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