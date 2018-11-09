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شاب عشرينى يمتلك مصنعا لإنتاج المكرونة فى البحيرة بعد دعم جهاز المشروعات

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:39 م
شاب عشرينى يمتلك مصنعا لإنتاج المكرونة فى البحيرة بعد دعم جهاز المشروعات نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة
كتب إسلام سعيد
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شاب عشرينى يدعى محمد خطاب من مركز شبراخيت محافظة البحيرة كان له طموح كبير فى إنشاء مشروع خاص به، وتوجه لجهاز المشروعات الصغيرة وحصل على قرض لإنشاء خط لإنتاج المكرونة وتمكن من إنشاء 3 خطوط إنتاج بعد أول قرض عام 2016.
 
ويقول والده، إن الجهاز دعم نجله بصورة كبيرة وبعد أن بدأنا بخط واحد أصبحنا 3 خطوط والرابع جارى إنشاءه بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة فى جهاز المشروعات تدعم الإنتاج المحلى وتشجيع الشباب.
 
ويساهم جهاز المشروعات يساهم فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، وكذلك يقدم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع.
 
ويهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل تنمية شاملة فى الاقتصاد المصرى، ولا يشترط الجهاز حصول المتقدم له على تمويل، وقد يستفيد المتقدم بالتدريب وإعداد الدراسات للمشروع ويحصل على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، لأن دور الجهاز هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك.
 
مول الجهاز أكثر من 25 ألف مشروع فى الإسكندرية بقيمة وصلت أكثر من مليار جنيه بخلاف تأهيل طلاب الجامعات وطلاب التعليم الفنى ببرامج فكر العمل الحر لتخريج جيل قادر على التوجه نحو المشروعات الصغيرة لتنمية موارد الدولة.
 
 
 

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اخبار الاقتصاد

جهاز المشروعات الصغيرة

مكرونة

محافظة البحيرة




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