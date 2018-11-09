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سفير مصر ببغداد يتواصل مع سلطات العراق للوقوف على حقيقة بيع آثار فرعونية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:07 م
سفير مصر ببغداد يتواصل مع سلطات العراق للوقوف على حقيقة بيع آثار فرعونية الآثار الفرعونية المضبوطة فى العراق
كتب : أحمد جمعة
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تتابع السفارة المصرية فى بغداد إحباط الشرطة الاتحادية فى العراق لمحاولة بيع قطع أثرية فرعونية فى منطقة السيدية فى العاصمة العراقية.

وقال السفير المصرى فى بغداد علاء موسى لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، إن السفارة المصرية فى بغداد تتواصل مع السلطات العراقية للوقوف على حقيقة بيع قطع أثرية فرعونية فى بغداد، وإجراءات الاسترداد فى مرحلة لاحقة، وفق للقواعد المنظمة لذلك حال التأكد من الواقعة.

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كان قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، قد أعلن عن تمكن قوات الشرطة من إلقاء القبض على شخصين أثناء محاولتهم بيع قطع أثرية فرعونية في منطقة السيدية ببغداد، مؤكدا قيام القوات الأمنية بنصب كمين لهم أثناء قيامهم بالمساومة والبيع مع الشخص المشترى لإكمال عملية البيع وعقب تقنين الاجراءات تم إلقاء القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم المضبوطات.

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وأكد المكتب الاعلامى التابع للشرطة الاتحادية فى العراق أن الآثار تقدر بـ 5 ملايين دولار، موضحا أنه تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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