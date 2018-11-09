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رانيا المشاط: التحديات التى واجهت السياحة منذ 2011 جعلتها أكثر صلابة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:13 م
رانيا المشاط: التحديات التى واجهت السياحة منذ 2011 جعلتها أكثر صلابة الدكتورة رانيا المشاط بالقمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات
كتبت آمال رسلان
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ألقت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الكلمة الافتتاحية للقمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات، وذلك فى المؤسسة الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تم اختيار صناعة السياحة المصرية كنموذج للصلابة والقدرة على تخطى الأزمات.
 
وأدارت الحوار أنيتا منديراتا المستشار السياحي لشبكة CNN ، وحضر الجلسة 6 وزراء و36 متحدثا، في جلسة نقاشية حول كيفية ادارة الأزمات في قطاعات السياحة والطيران والضيافة في ظل عالم متغير.
 
وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة أن التحديات التى واجهت السياحة المصرية بعد عام 2011 جعلتها أكثر صلابة، مشيرة الى أن السياحة المصرية قادرة على تخطى العقبات واستعادة قوتها، وأكدت أن برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذي تقوم به وزارة السياحة الآن يهدف الى النهوض بالقطاع وزيادة تنافسيته وجعله أكثر تحملا للصدمات.
 
وأشارت الوزيرة الى أن نجاح القطاع يتأتى بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات القائمة عليه ومنها القطاع الخاص، حيث إن 98% من قطاع السياحة المصرى يمثله القطاع الخاص.
 
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الحملة الدعائية الجديدة التى سوف تركز على المقومات الفريدة لمصر وأنه سوف يتم الترويج لبعض الأماكن السياحية كل على حدة لإبراز مقوماتها .
 
وأضافت الوزيرة أن حملة السياحة المصرية people to people موجهة ليس فقط للخارج ولكن أيضا للشعب المصرى للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التى تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء فى جيل الشباب المصرى.
 
 وفِي نهاية اللقاء دعت الوزيرة الحضور الى عقد القمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات في مصر، في أى مدينة مِن المدن السياحية بها.
 
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