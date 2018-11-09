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رئيس الجمارك يتوجه للبحرين للمشاركة فى اللجنة المصرية البحرينية المشتركة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:30 م
رئيس الجمارك يتوجه للبحرين للمشاركة فى اللجنة المصرية البحرينية المشتركة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية
كتب احمد مصطفي -رحاب نبيل
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غادر مطارالقاهرة الدولى اليوم الجمعة، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية متوجها إلى البحرين للمشاركة فى أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة والمقرر عقدها فى العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 10 - 11  نوفمبر 2018 برئاسة وزيري خارجية البلديّن. 
 
 
ومن المقرر أن تناقش أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك ودعم وتيسير حركة التجارة والتعاون الجمركي بين البلدين والتنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك تعزيزاً للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.
 
 
 
كما تشهد الاجتماعات التوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة ومنها توقيع إتفاقية تعاون جمركي بين مصر والبحرين.
 
 
 
يأتي ذلك في إطار حرص البلديّن على دورية انعقاد أعمال هذه اللجنة المشتركة وتطوير أُطر التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات والدفع بها إلى أفاق أرحب، بما يعكس عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين البلديّن على المستوييّن الشعبي والرسمي.
 
 

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