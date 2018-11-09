video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان السودانى يشيد بالعلاقات المتميزة مع المغرب

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:00 ص
رئيس البرلمان السودانى يشيد بالعلاقات المتميزة مع المغرب البرلمان السودانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أشاد رئيس الهيئة التشريعية القومية السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، بالعلاقات المتميزة والمتطورة بين السودان والمغرب في كافة المجالات، معربا عن أمله أن تشهد مزيدا من التقدم والازدهار بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية محمد النبوي، والوفد المرافق له، بحضور مولانا هشام الدين عثمان مساعد أول النائب العام السوداني .

وأكد عمر، استقلالية النيابة العامة، منوها بأن علاقة النيابة مع السلطة التشريعية باعتبارها جزءا من الجهاز السيادي، لافتا إلى عدم تدخلها في اختصاصات المجلس إلا عبر القانون، وفي حالة طلب رفع الحصانة عن عضو من أعضاء المجلس الوطني في حال ارتكابه مخالفة.
وأشار عمر إلى أن هناك علاقة قوية بين السودان والمملكة المغربية لتحقيق مفاهيم العدل والحرية .

من جانبه، قدم النبوي - خلال اللقاء - تنويرا عن النيابة العامة في المغرب والتي أنشئت حديثا، وأوجه الشبه بينها وبين النيابة العامة في السودان، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة السودانية والاستفادة من التجارب والخبرات من خلال التدريب المشترك، مؤكدا قدم العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئيس النيابة العامة المغربي والوفد المرافق له، بحضور النائب العام السوداني مولانا عمر أحمد محمد .

وأكد كبر - خلال اللقاء - استقلال القضاء والنيابة العامة بالسودان، وأن هناك إرادة سياسية قوية من القيادة لدعم الأجهزة العدلية وتوفير الإمكانيات والمقومات لتضطلع بدورها كاملاً وخدمة العدالة بين الناس.

بدوره، أشاد المسئول المغربي - في تصريح صحفي - بالقضاء والنيابة العامة بالسودان، مشيراً إلى أن قوة الإرادة السياسية تعمل على تقوية الأجهزة العدلية وفرض سيادة القانون وبسط نفوذه باعتباره القاسم المشترك بين المواطنين.

وقال إن النيابة العامة بالمغرب تدخل عامها الثاني وتجد الرعاية والدعم من جلالة الملك المغربي والبرلمان والمواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى اليوم الثانى لمهرجان التمور فى سيوة .. عدد الزوار من السودان وليبيا يرتفع.. والواحة تتحول إلى خلية نحل قبل ساعات من إعلان أسماء الفائزين.. و 300 ألف جنيه جوائز للمزارعين وصناع البلح

جامعة المنصورة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا بالسودان

البلح مش بس عرق.. نساء السودان يروين قصة صناعة العطور من النواة.. فيديو

السودان تسعى لرفع اسمها من قائمة "الإرهاب" عبر محادثات مع واشنطن

البرلمان السودانى

السودان

المغرب




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة