حوار شامل مع رئيس الوزراء فى عدد الغد من"اليوم السابع".. مدبولى:التضخم انخفض لـ 14%

ينشر اليوم السابع، فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين المحلية والعالمية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصطفى مدبولى فى حوار خاص مع اليوم السابع من الصين"، وفيه: رئيس الوزراء يؤكد التضخم انخفض لـ 14% والنمو ارتفع إلى 5.3%.. التحدى فى «الصحة » يكمن فى العنصر البشرى.. نتائج نظام التعليم الجديد ستظهر بعد 12 عاما.. أتابع كل ما ينشر فى السوشيال ميديا وأقول للشباب: لا تفقدوا الأمل.. تعليمات مشددة للمحافظين بعدم التهاون فى أى تعدٍّ على أراضى الدولة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وتقرأ أيضا، "الصحة" تشن أكبر حملة على الأدوية المهربة والمغشوشة، وفيه:

"التأمين الصحى" تلغى تحصيل الرسوم المالية على 4 عمليات جراحية.. وفحص 52 ألف صيدلية و 3179 مخزنا وتحرير 7969 محضرا وإغلاق 1106 صيدليات مخالفة وتطبيق الباركود.

وداخل العدد

ـ "الأهلى كبير.. كبير" دور الخطيب فى إبعاد اللاعبين عن محاولات إشعال نار الفتنة مع جماهير الترجى.

ـ اليوم.. استقبال تظلمات المواطنين لتحديث بيانات بطاقات التموين.

ـ أمطار رعدية بالإسكندرية.. وتوقف الصيد بكفر الشيخ.

ـ زينات صدقى: السادات دعاها لفرح ابنته وقال لها: «هتقعدى على ترابيزة جيهان ».. ولهذا السبب احتضنها وضحك.

ـ أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات المشاركة فى تدريبات درع العرب1

ـ "العدل" لـ "الأمم المتحدة": 8 إجراءات اتخذتها مصر للنهوض بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.