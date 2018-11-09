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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:09 م
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جهاز تنمية المشروعات يضخ 8.5 مليون جنيه لتمويل أهالى سيوة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:00 م
جهاز تنمية المشروعات يضخ 8.5 مليون جنيه لتمويل أهالى سيوة مشروعات بسيوة
كتب إسلام سعيد
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مول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدد من المشاريع الجديدة فى واحة سيوة خلال الفترة الأخيرة بإجمالى تمويل بلغ 8.5 مليون جنيها.
 
 
وكشف المهندس حسام حلمى صالح مدير فرع جهاز المشروعات فى محافظة مطروح، أنه تم ضخ قرابة 6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق و"المراوى" وخزانات المياة فى واحة سيوة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات قائمة حاليا وجارى الانتهاء منها.
 
 
وأضاف حلمى، لـ"اليوم السابع"، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ قرابة 2 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى 500 ألف جنيها للجمعيات الأهلية لتمويل مشاريع متناهية الصغر فى واحة سيوة.
 
وذكر حلمى، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشارك بجناح فى مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الجهاز التمويلية التى يقدمها للمواطنين.
 
وبشأن الخدمات غير المالية المقدمة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأهالى فى واحة سيوة، كشف مدير فرع الجهاز بمطروح، أنه تم تدريب قرابة 30 فتاة بالواحة على مهارات الخياطة والتطريز اليدوى.
 
 
 

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