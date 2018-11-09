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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:07 ص
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تعرف على أحكام زكاة الزروع ومقدارها وضوابطها

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:00 ص
تعرف على أحكام زكاة الزروع ومقدارها وضوابطها الازهر الشريف
كتب لؤى على
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ما أحكام زكاة الزروع؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى: إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها:

1- أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

2- أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

فإذا كان ما زرع من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة.

ومقدارها إما أن يكون:

1- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة

2- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.

 

 

 


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زكاة الزروع

الازهر الشريف

فتوى




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