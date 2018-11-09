ترامب: لم أتحدث مع وزير العدل الجديد بشأن تحقيق مولر

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، إنه لم يتحدث مع ماثيو وايتيكر القائم بأعمال وزير العدل بشأن التحقيق فى التدخل الروسى المحتمل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والذى يعكف عليه المحقق الخاص المكلف من جانب وزارة العدل روبرت مولر، الأمر الذى اعتبره مراقبون محاولة من ترامب لتقليل الشكوك حول ما إذا كان ترامب قد جلب وايتيكر لتقييد تحقيق مولر.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد عيّن وايتيكر لكبح جماح تحقيق مولر: "يا له من سؤال غبي"، مضيفا، فى تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى العاصمة الفرنسية باريس: "لم أتحدث مع مات وايتيكر بشأن التحقيق"، مضيفا: "أنا لا أعرف مات وايتيكر"، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكترونى لصحيفة "واشنطن بوست".

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات ترامب محاولة من جانبه لتخفيف حدة الشكوك حول ما إذا كان قد جلب وايتيكر إلى منصبه لتقييد تحقيق مولر.

وتأتى تصريحات الرئيس الأمريكى بعد يومين من إقالته وزير العدل جيف سيشنز وتعيين وايتيكر، الذى كان مديرا لمكتب سيشنز، وزيرا للعدل بالإنابة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وايتيكر يواجه، منذ وصوله إلى منصبه الجديد، شكوكا -لا سيما من الديمقراطيين- حول ما إذا كان ينبغى أن ينأى بنفسه عن الإشراف عن تحقيقات التدخل الروسي، لا سيما وأنه كان قد انتقد التحقيق مرارا فى مقالات رأى وتصريحات تليفزيونية.

كما أثار تعيين وايتيكر شكوك الديمقراطيين حول ما إذا كان ترامب قد جلبه لكبح جماح أو لإنهاء التحقيق الذى أسفر إلى الآن عن توجيه اتهامات جنائية لعدد من المقربين لترامب، والذى يحقّق أيضا فى تورط محتمل لتواطؤ وتنسيق محتمل بين حملة ترامب وروسيا، وإعاقة محتملة لسير التحقيق من جانب الرئيس.