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تحرير 1347 مخالفة مرورية وفحص 27 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:37 ص
تحرير 1347 مخالفة مرورية وفحص 27 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية حملة مرور - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1347 مخالفة مرورية متنوعة.
 
بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية شنت المديرية حملة مكبرة أسفرت جهودها عن تنفيذ 4 قرارات إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، و11 قرار تعد على منافع الرى، 7 قرارت تعد على منافع نهر النيل، و4 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3524 مترا تقريباً، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و8 أحكام قضائية.  
 
وعلى الظهير الصحراوى شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف أسفرت عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص27 شخصا وتبين وجود 3 عاطلين هاربين من 3 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 19 شقة مفروشة 15 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.

 


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