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بومبيو: أمريكا تأمل فى العمل مع الصين بشأن عقوبات إيران

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:23 م
بومبيو: أمريكا تأمل فى العمل مع الصين بشأن عقوبات إيران بومبيو
(رويترز)
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة إن بلاده تأمل فى العمل مع الصين بشأن العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف بومبيو فى مؤتمر صحفى أنه عبر خلال اجتماع عقد فى وقت سابق مع نظرائه الصينيين عن رغبته فى التعاون مع الصين فى معالجة ملف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وأنشطة أخرى.

وقال بومبيو "نأمل فى العمل مع الحكومة الصينية وشركات الطاقة الصينية فى هذا الشأن... خفض عائدات صادرات إيران النفطية إلى الصفر جزء مهم فى هذه الحملة وناقشنا هذا اليوم".

 


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