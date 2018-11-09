برنت يبدأ عند مستوى 73.17 دولار وينهى الأسبوع بـ72 دولارًا للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط خسائرها خلال الأسبوع الحالى بعد أن أنهت الأسبوع الماضى على خسارة تزيد على 6% الأسبوع الماضى.

وسجلت أسعار النفط مستوى منخفض يوم الجمعة الماضى لتبلغ عند التسوية 72.83 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكى لتسجل 63.14 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد سجل فى مطلع شهر أكتوبر الماضى أعلى مستوى له منذ 2014 حينما تجاوز مستوى 86 دولار للبرميل، لتسجل انخفاضًا أكثر من 16 %، فى حين خسر الخام الأمريكى أكثر من 18%

وسجلت الأسعار يوم الاثنين ارتفاعًا بالنسبة لخام مزيج برنت الذى وصل لنحو 73.17 دولار للبرميل، وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 63.10 دولار للبرميل.

أدنى مستوى لبرنت منذ 82 يومًا



وكان يوم الثلاثاء هو يوم الخسائر الكبرى هذا الأسبوع، حيث سجل أدنى مستوى لخام برنت منذ 82 يومًا، وسجلت العقود الآجلة لبرنت أدنى مستوى فى الجلسة عند 71.18 للبرميل وهو السعر المسجل فى 16 أغسطس الماضى، قبل أن يرتفع لـ72.13 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 62.21 دولار للبرميل. وبلغ الخام أدنى مستوى له فى الجلسة عند 61.31 دولار للبرميل، وهو أضعف سعر له منذ 16 مارس.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت الخميس مستوى 72 دولارا للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.72 دولار للبرميل.

ضغوط وترقب



وتعرضت أسعار النفط لترقب خلال هذه الأسبوع لمتابعة أثر العقوبات الأمريكية على إيران، والتى أعلنتها واشنطن الاثنين الماضى، قبل أن تتسبب الإعفاءات التى منحها البيت الأبيض للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، ما يسمح لتلك الدول بمواصلة شراء النفط الإيرانى مؤقتًا، وهم أكبر مشترين للخام الإيرانى من العقوبات، وهو ما تسبب فى ضغوط حادة على الأسعار التى تتجه إلى تسجيل مزيد من الخسائر.

زيادة الإنتاج بمستويات قياسية

وتتعرض الأسعار أيضًا لضغوط من زيادة كبيرة فى الانتاج العالمى من الخام على مدار الشهرين الماضيين. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أن روسيا ضخت 11.41 مليون برميل يوميًا فى أكتوبر وهو أعلى مستوى فى 30 عامًا.

وزادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الانتاج فى أكتوبر بمقدار 390 ألف برميل يوميا ليصل إلى 33.31 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ 2016.

أكبر منتج فى العالم



وبلغ الإنتاج الأمريكى 11.6 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من نوفمبر وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، ويعادل ذلك ثلاثة أمثال مستوى إنتاج الولايات المتحدة قبل عشر سنوات وينطوى على زيادة 22.2 % منذ بداية العام الجارى فقط، وبذلك تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للخام فى العالم.

ومن المرجح ضخ مزيد من النفط الأمريكى، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يتجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2019 بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخرى.

3 أرباع صادرات النفط الإيرانى مازالت موجودة



وتشير البيانات التجارية إلى أن هذه مجموعة الممنوحة استثناءات لشراء النفط الإيرانى ستشترى ما يصل إلى ثلاثة أرباع صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا، بما يعنى أن طهران ستظل قادرة على تصدير بعض نفطها فى الوقت الحالى،وهو ما يزيد من إمدادت النفط للأسواق العالمية.

وإيران هى ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة الدول المصدرة للبترول حيث بلغ إنتاجها نحو 3.8 مليون برميل يوميا لكن ذلك الرقم مرشح للإنخفاض مع تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران منذ الاثنين الماضى.