video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية بمشاركة 132حصانا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:34 م
انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية بمشاركة 132حصانا نطلاق فاعليات اليوم الثانى لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

تشهد مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الخيول العربية الأول والذى ينظم للمرة الأولى بالمحافظة، وذلك بمشاركة 132 حصانا وبحضور المئات من الأهالى والمشاركين من مختلف المحافظات .

 

وقال المهندس مصطفى بسيونى، راعى المهرجان أن المهرجان يقام لأول مرة على أرض المنوفية بمشاركة 132 حصانا عربيا من جميع المحافظات من البحيرة والشرقية والغربية.

 

وأضاف بسيونى فى تصريحات صحفية أن اليوم، الخميس، يشهد استعراض جمال الخيول العربية الأصيلة وسيتم تكريم الفائزين فى احتفالية بمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم، الجمعة، لتكريم الفائزين فى مسابقة الجمال والأدب .

 

وأكد بسيونى أنه تم الانتهاء أمس من مسابقة الجمال بمشاركة 125 ناقة.

 

 
مهرجان الخيول العربية (2)
مهرجان الخيول العربية 

مهرجان الخيول العربية (3)
مهرجان الخيول العربية 

مهرجان الخيول العربية (4)
مهرجان الخيول العربية 
مهرجان الخيول العربية (5)
مهرجان الخيول العربية 

مهرجان الخيول العربية (6)
مهرجان الخيول العربية 

مهرجان الخيول العربية (7)
مهرجان الخيول العربية 

مهرجان الخيول العربية (8)
مهرجان الخيول العربية 

مهرجان الخيول العربية (1)
مهرجان الخيول العربية 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق فاعليات اليوم الأول لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار المنوفيه

اخبار مصر

مهرجان الخيول العربية




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة