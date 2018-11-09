انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الخيول العربية بالمنوفية بمشاركة 132حصانا

تشهد مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الخيول العربية الأول والذى ينظم للمرة الأولى بالمحافظة، وذلك بمشاركة 132 حصانا وبحضور المئات من الأهالى والمشاركين من مختلف المحافظات .

وقال المهندس مصطفى بسيونى، راعى المهرجان أن المهرجان يقام لأول مرة على أرض المنوفية بمشاركة 132 حصانا عربيا من جميع المحافظات من البحيرة والشرقية والغربية.

وأضاف بسيونى فى تصريحات صحفية أن اليوم، الخميس، يشهد استعراض جمال الخيول العربية الأصيلة وسيتم تكريم الفائزين فى احتفالية بمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم، الجمعة، لتكريم الفائزين فى مسابقة الجمال والأدب .

وأكد بسيونى أنه تم الانتهاء أمس من مسابقة الجمال بمشاركة 125 ناقة.