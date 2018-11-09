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النيابة توضح سبب وفاة طفل لسقوطه من الطابق الرابع بالسلام

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:00 ص
النيابة توضح سبب وفاة طفل لسقوطه من الطابق الرابع بالسلام سقوط - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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صرحت نيابة السلام، بدفن طفل لقى مصرعه من أعلى الطابق الرابع بمدينة السلام، كما استمعت النيابة لوالدة الطفل.
 
وأوضحت التحقيقات، وجود إهمال من جانب الأم فى مراعاة الطفل، وهو ما أدى لسقوطه من الطابق الرابع.
 
كان انتقل فريق من نيابة السلام لموقع سقوط طفل من شرفة منزله بالطابق الرابع بمنطقة السلام، للوقوف على أسباب الحادث.
 
وتبين من المعاينة أنه أثناء تواجد "م.ك" 23 عاما ربة منزل، بالمطبخ تسلل ابنها "م.ح" 3 سنوات وفتح الشرفة ما أدى لسقوطه، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة، وجار العرض على النيابة.
 
 

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