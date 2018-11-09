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المرور يضبط 7886 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:46 م
المرور يضبط 7886 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7886 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 107مخالفة تجاوز سرعات و 2119 مخالفة نموذج 125، كما تم رصد 93 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 89 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 45 دراجة بخارية وسيارة
 
 
 

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