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"القوى العاملة": 35 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى عن مدة عمله بالسعودية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:21 ص
"القوى العاملة": 35 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى عن مدة عمله بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفي "خ.ع.خ" الذى كان يعمل بإحدى شركات الخدمات الطبية بالمملكة ، وبلغت 7 آلاف و438 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 35 ألف جنيه مصرى تقريبا .

 

 وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بالتدخل لمعاونة المواطن "ح.ع.و" في حصول ورثة المتوفى"خ .ع .خ" والذي كان يعمل بإحدى شركات الخدمات الطبية بالمملكة منذ خمسة أعوام وتوفي في 27 يونيو 2018 حيث تقدمت زوجته للشركة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتوفي وهى 7 آلاف و438 ريالا سعوديا ولكن لم يتم اتخاذ أية إجراءات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

 

وأشار إلى أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أوضح  فيه المكتب قام علي الفور بمقابلة "ط .ش"، المسئول المالي بالشركة، والذى ذكر بأن سبب التأخر عدم وجود أحد أقرباء المتوفي أو توكيل من الورثة حتى يتسنى استخراج الشيك.

 

وقام المستشار العمالى بإفادته بأن يتم استخراج الشيك باسم ورثة المتوفى ويسلم لمكتب التمثيل العمالي لإرساله للورثة، وبعد عدة اتصالات تم استخراج الشيك بقيمة 7 ألاف و438 ريالا سعوديا أى ما يوازى 35 ألف جنيه مصرى تقريبا.

 

 

 


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