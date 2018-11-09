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القابضة الكيماوية: تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم أسهم القومية بأسمنت النهضة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:58 ص
القابضة الكيماوية: تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم أسهم القومية بأسمنت النهضة وليد الرشيدى نائب رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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كشف وليد محمد  الرشيدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم أسهم شركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" فى شركة أسمنت النهضة .
 
 
وأضاف الرشيدى لـ"اليوم السابع"، انه سيتم بيع الحصة فور انتهاء عملية التقييم ولا سيما أن الشركة غير مدرجة فى البورصة  ،لافتا انه فيما يتعلق بحصة القومية للأسمنت  فى شركة أسمنت السويس والتى لا تزيد عن 5٪، سيتم بيعها وفق السعر المتداول فى البورصة، لافتا إلى أن مصفى الشركة يواصل أعمال التصفية وفق القانون.
 
 
 

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