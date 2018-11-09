الصين تعلن عن تفش جديد لحمى الخنازير الإفريقية جنوب شرقى البلاد

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أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، تسجيل تفش جديد لحمى الخنازير الإفريقية فى مقاطعة "فوجيان" جنوب شرقى الصين.

وذكرت الوزارة- فى بيان اليوم- أنه من بين 4 آلاف و521 خنزيرا فى مزرعة محلية بمدينة بوتيان فى مقاطعة فوجيان، تأكدت إصابة 85 خنزيرا ونفوقها، مشيرة إلى أنه تم إرسال فريق عمل إلى المقاطعة، بينما بدأت السلطات المحلية تنفيذ حالة الطوارئ لحجز الخنازير المصابة وإعدامها وتطهيرها.

وأضافت الوزارة، أنه تم التعامل مع المرض بشكل صحيح، وأن الوضع تحت السيطرة.

وتعد تلك أول حالة لتفشى حمى الخنازير فى فوجيان هذا العام، وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض فى أغسطس الماضى بمقاطعة لياونينغ شمال شرقى البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.

يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية مرض فيروسى شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.