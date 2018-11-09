الصور الأولى من موقع الهجوم المسلح فى أستراليا

نشرت وسائل إعلام أسترالية صورا من موقع الهجوم المسلح شهدته ميلبورن فى أستراليا، صباح اليوم الجمعة.
ويظهر فى الصور انتشار رجال الشرطة فى محيط موقع الهجوم.
وبحسب التقارير الإعلامية وقع الهجوم الساعة 4 والنصف بالتوقيت المحلى، وتوجه مئات من عناصر الشرطة لموقع الهجوم أمام مركز تجارى فى شارع بورك، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به.
وتشير التقارير الأولية إلى أن المسلح قاد سيارة على الرصيف ثم اصطدم بواجهة المتاجر قبل أن يشعل النار فيها ثم يتوجه لطعن الناس عشوائيا، قبل أن يتم القبض عليه باستخدام صاعق كهربائى.
1 - الشرطة فى هجوم ميلبورن
2 - الشرطة المسلحة فى موقع الهجوم
3 - مئات من رجال الشرطة توجهوا لموقع الهجوم
4 - صورة للسيارة المحترقة فى هجوم أستراليا
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