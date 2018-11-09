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الشرطة الأسترالية: لا مؤشرات على صلة هجوم ميلبورن بالإرهاب

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:57 ص
الشرطة الأسترالية: لا مؤشرات على صلة هجوم ميلبورن بالإرهاب هجوم أستراليا
رويترز
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ذكر قائد شرطة ولاية فيكتوريا ديفيد كلايتون للصحفيين إن الشرطة أطلقت الرصاص على الرجل الذي هدد أفرادها بسكين ويرقد الآن فى المستشفى فى حالة حرجة، وأنه لا يوجد حتى الأن مؤشر على صلة الهجوم بالإرهاب.

وتابع إن المسلح "طعن ثلاثة أشخاص وللأسف أسلم أحدهم الروح فى مكان الواقعة... وليس هناك مؤشرات فى هذه المرحلة على وجود صلة بالإرهاب لكننا سنتحرى الأمر لنعرف إن كان هناك أى رابط".

ولم تعرف المزيد من التفاصيل لكن تسجيلا مصورا على تويتر ولقطات تلفزيونية أظهرت رجلا يلوح بشئ مرارا فى وجه اثنين من الشرطة، وبعدها يرفع أحدهما سلاحه ويدوى صوت طلقة ويسقط الرجل على الأرض قابضا على صدره.

وقال شاهد عيان إن الشرطة أغلقت وسط المدينة ويجوب عشرات من أفرادها المكان.

ومن المعروف أن أستراليا فى حالة تأهب منذ هجمات شنها فى عام 2015 متشددون محليون بعد عودتهم من القتال فى الشرق الأوسط


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