video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق محدود فى مركب نيلى أمام مدينة أرمنت

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:43 م
السيطرة على حريق محدود فى مركب نيلى أمام مدينة أرمنت حريق-ارشيفيه
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق
نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى إحدى غرف المركب النيلى "ن.إ" خلال سيرها من الأقصر لمحافظة أسوان أمام مدينة أرمنت غربى المحافظة، وذلك دون مصابين أو خسائر كبيرة بالمركب، ةحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
تلقى رجال شرطة السياحة والآثار والعائمات السياحية إخطاراً من مركب "ن.إ" يفيد بنشوب النيران فى إحدى الغرف داخلها، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين، وتمت السيطرة على النيران فى الحال قبيل امتدادها لغرف المركب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اصطدام مركبين فى مجرى نهر النيل بإسنا دون مصابين وتسير الحركة بصورة طبيعية

الاقصر

اخبار الاقصر

حريق في مركب نيلي بالاقصر

اخبار مصر

مدينة ارمنت

السيطرة علي حريق مركب بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة