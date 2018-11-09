السيطرة على حريق محدود فى مركب نيلى أمام مدينة أرمنت

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى إحدى غرف المركب النيلى "ن.إ" خلال سيرها من الأقصر لمحافظة أسوان أمام مدينة أرمنت غربى المحافظة، وذلك دون مصابين أو خسائر كبيرة بالمركب، ةحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى رجال شرطة السياحة والآثار والعائمات السياحية إخطاراً من مركب "ن.إ" يفيد بنشوب النيران فى إحدى الغرف داخلها، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين، وتمت السيطرة على النيران فى الحال قبيل امتدادها لغرف المركب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.