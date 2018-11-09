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الخشت يلتقى طلاب كلية العلوم الإنسانية الأجانب بجامعة شنجهاى.. صور

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:11 م
الخشت يلتقى طلاب كلية العلوم الإنسانية الأجانب بجامعة شنجهاى.. صور الخشت والطلاب الأجانب بالعلوم الإنسانية بجامعة شنغهاى
وائل ربيعى
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خلال زيارته للصين، قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على رأس فد الجامعة، بزيارة كلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي جياوتونج وعقد اجتماعا مع ادارة الكلية، تم خلاله استعراض أنشطة وبرامج الكلية، لاسيما في مجال جذب الطلاب الأجانب والاستفادة من هذه التجربة بجامعة القاهرة، والتقى رئيس جامعة القاهرة مجموعة من الطلاب الأجانب الدارسين بكلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي جياوتونج، وقام بجولة في قاعات المحاضرات في الكلية للاطلاع على طرق التدريس عن قرب.

وتم الاتفاق مع إدارة الكلية على دراسة عقد درجات علمية مزدوجة للطلاب الأجانب في إطار الفرع الدولي لجامعة القاهرة.

وفى ذات السياق، زار الوفد المصرى جامعة بكين وموسسة الخانبان، وذلك بحضور الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بآداب القاهرة، وتم الاتفاق مع ادارة المؤسسة على التوسع في أنشطة وفروع معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة. وأثنى الجانب الصيني على الدور الذى يقوم به المعهد فى تعليم الللغة الصينية، واشاد بالأنشطة التى قام بها خلال العام الماضى.

الخشت والطلاب الأجانب بالعلوم الإنسانية (1)
 

 

الخشت والطلاب الأجانب بالعلوم الإنسانية (2)
 

 

الخشت والطلاب الأجانب بالعلوم الإنسانية (3)
 

 

الخشت والطلاب الأجانب بالعلوم الإنسانية (4)
 

 

الخشت والطلاب الأجانب بالعلوم الإنسانية (5)
 

 


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