الجيش الوطنى اليمنى يتقدم إلى جبال مران مخبأ زعيم الحوثيين

صنعاء /أ ش أ /

وصلت قوات الجيش الوطنى اليمنى بإسناد من التحالف العربى لدعم الشرعية، إلى مرتفعات سلسلة جبال مران بمحافظة صعدة، وهو ما يعتقد بأنها تضم مخبأ محتملا لزعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي.

وكانت مليشيات الحوثى قد أجبرت المئات من حراس المقرات الحكومية وعناصر الشرطة فى مناطق سيطرتها، على التوجه إلى جبهة مران فى محافظة صعدة، فى محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش الوطني..حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الخميس.

وأكدت المصادر أن زعيم الحوثيين وجه قياداته فى صنعاء بحشد عدد أكبر من المقاتلين سواء الموظفين الحكوميين والعناصر الأمنية فى المرافق الحكومية، وإرسالهم الى جبهات صعدة.

ويأتى هذا فى وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، واقتراب قوات الجيش من معقل زعيم الميليشيات الحوثية فى منطقة مران بمديرية حيدان فى صعدة.