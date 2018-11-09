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التموين تطرح غدا حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ30جنيها

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:13 ص
التموين تطرح غدا حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ30جنيها حلوى المولد - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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اليوم السابع بلس
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة العامة والشركات التابعة للشركة للقابضة للصناعات العذائية اعتبارا من الغد بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات الأخرى.
 
وقال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم طرح حلاوة مولد النبوى فى منافد الشركة بمحافظات الوجه القبلى اعتبارا من غد السبت وبتخفيضات عن الأسواق الأخرى، حيث سيتم طرح عبوة زنة كيلو و100 جرام بأسعار تتراوح من 30 إلى 50 جنيها وتتضمن 12 صنفا، وذلك وفقا لأنواع الأصناف داخل العبوة، كما سيتم طرح عبوة زنة كيلو ونصف متضمنة 15 صنفا من الحلوى بسعر من 50 إلى 70 جنيها، وكذلك طرح عبوة زنة 2.5 كليو جرام تتضمن 19 صنفا بسعر من 90 إلى 100 جنيه، وعبوة 3 كيلو تتضمن 24 صنفا من الحلوى بسعر125 جنيها، وعبوة فاخرة زنة 4.2 كيلو جرام تتضمن 30 صنفا بسعر275 جنيها.

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التموين

أسعار حلوى المولد

منافد المجمعات الاستهلاكية

اليوم السابع بلس




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