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"التعليم العالى" تعلن عن استمرار الدعاية الانتخابية بالجامعات حتى الغد

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:00 ص
"التعليم العالى" تعلن عن استمرار الدعاية الانتخابية بالجامعات حتى الغد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن فترة الدعاية الانتخابية بانتخابات الطلاب على مستوى الجامعات ممتدة حتى غدٍ السبت، على أن تبدأ المرحلة الأولى من هذه الانتخابات بانتخاب أعضاء اللجان على مستوى الكليات يوم الأحد المقبل.

 

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه نتيجة للتربيطات التى قام بها الطلاب فيما بينهم، سيتم حسم عدد كبير للغاية من المقاعد الخاصة بلجان الاتحادات على مستوى الكليات بالتذكية، وأن الانتخابات ستجرى فى عدد قليل من اللجان على مستوى الكليات الجامعية المختلفة على غرار ما تم خلال العام الماضى، مؤكدة أن التربيطات بين الحركات الطلابية القديمة التى كانت محسوبة على جهات سياسية وحزبية معينة قد اختفت بالكامل.

 


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