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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:27 م
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استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية ليلا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:27 م
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية ليلا شفط مياه الأمطار
الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت أحياء الإسكندرية، أعمال مكثفة لكسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع، وذلك فى إطار ما تشهده الإسكندرية من موجة الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة منذ ظهر اليوم.

وقام مركز ومدينة برج العرب تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب مساء اليوم برفع تجمعات مياه الأمطار بميدان صينية برج العرب القديم وشارع أنور السادات وشارع جمال عبد الناصر.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قد شدد على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

 

 

 
 

 


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