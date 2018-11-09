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استكمال تنفيذ طريق تنيدة - منفلوط بالوادى الجديد بتكلفة 1.9 مليار جنيه

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:30 ص
استكمال تنفيذ طريق تنيدة - منفلوط بالوادى الجديد بتكلفة 1.9 مليار جنيه رصيف الطريق
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن ماهر حسوبة مدير جهاز التعمير بالداخلة عن استكمال طريق تنيدة – منفلوط، وهو الطريق الذى يربط الوادى الجديد بمحافظة أسيوط، ويبلغ طوله 265 كيلو مترًا وبتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، ويجرى تنفيذه على 3 مراحل، حيث تم رصف 60 كم وتجرى أعمال الحفر والردم وتربة الأساس ومنطقة النقب حتى الكيلو 100 وينتهى العمل بها فى شهر 10/2019، وما تم صرفه حتى الآن المراحل المنتهية 165 مليون جنيه.

 

وأضاف حسوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الحالية التى يجرى تنفيذها تضمنت اعتماد 80 مليون جنيه وحتى انتهاء الكيلو 100 ستكون التكلفة 500 مليون جنيه، وسيكون باقى من الطريق 200 كيلو حتى منفلوط، حيث تتكلف هذه المرحلة مليار وتسعمائة مليون جنيه على متوسط سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقًا لصرف الاعتمادات وسيكون العمل من ناحية منفلوط ومن ناحية الداخلة، ويتم عمل استراحات وأكثر من محطة بترول على مسار الطريق، وهناك مخطط لتنمية اقتصادية على مسار الطريق زراعية وصناعية ومحاجر وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

 

وأكد حسوبة، أنه تم توقيع بروتوكول بين الجهاز المركزى للتعمير مع القوات المسلحة لتنفيذ 200 كيلو من الطريق كمرحلة واحدة بتمويل الجهاز المركزى للتعمير تحت قيادة اللواء مهندس مصطفى العجوز، وإشراف وتنفيذ جهاز تعمير الوادى الجديد بقيادة اللواء مهندس ايمن عبدالمنعم محمود، تنفيذ منطقة تعمير الداخلة وإشراف مهندسيها.


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