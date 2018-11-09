استعجال تقرير الطب الشرعى فى هتك عرض طفل على يد شاب بالسلام

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعى، الخاص بواقعة هتك عرض طفل على يد شاب بمنطقة النهضة بالسلام.

واعترف المتهم بهتك عرض طفل بمدينة السلام، بارتكاب الواقعة وهتك عرض الطفل، فى الوقت الذى أمرت فيه النيابة بحبس المتهم "م.و" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه، كما قررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعى.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة النهضة، بلاغا من "م.م" يتهم فيه جاره "م.و" 23 سنة، بهتك عرض طفله داخل شقته، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.