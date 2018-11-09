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إصابة 25 جنديا تركيا وفقدان 7 آخرين فى عملية إطلاق نار بإقليم هكارى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:25 م
إصابة 25 جنديا تركيا وفقدان 7 آخرين فى عملية إطلاق نار بإقليم هكارى القوات التركية - ارشيفية
(رويترز)
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قالت وزارة الدفاع التركية إن 25 جنديا أصيبوا فى إقليم هكارى بجنوب شرق البلاد بسبب حادث وقع أثناء إطلاق ذخيرة حية، وأضافت أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى سبعة آخرين.

وذكرت الوزارة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وأن السلطات فتحت تحقيقا.

وقال مكتب حاكم إقليم هكارى فى بيان إن الحادث وقع فى قاعدة فى منطقة شمدينلى القريبة من الحدود مع العراق وإيران.

ونفذت تركيا فى الشهور القليلة الماضية ضربات جوية على قواعد لحزب العمال الكردستانى المحظور فى شمال العراق، خاصة معقله فى جبال قنديل حيث هددت أنقرة أيضا بشن هجوم بري.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستانى تمرده فى تركيا عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الحزب كمنظمة إرهابية.

 

 


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