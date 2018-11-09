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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:42 م
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إصابة شخصين بحروق خطيرة واتهام نجل أحدهما بإشعال النار فيهما

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:13 م
إصابة شخصين بحروق خطيرة واتهام نجل أحدهما بإشعال النار فيهما إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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وصل شخصين لمستشفي الفيوم العام مصابين بحروق خطيرة من الدرجات الثلاث وحالتهما سيئة واتهامات لنجل احدهما باشعال النيران فيهما وتم احتجازهما بالمستشفي لحين سماح حالتهما بالادلاء بأقوالهما 
 
كان الدكتور سامح محمد السيد مدير اسعاف الفيوم تلقي اخطارا بوجود مواطنين مصابين بحروق بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم امام مطعم شهير وعلي الفور انتقلت سيارة الاسعاف وتبين ان المصابين هما خالد  ع خ 50 سنة حروق بنسبة 90% وياسر ج ص 48 سنة حروق بنسبة 80% وتم نقلهما للمستشفي.
 
وقال عدد من المواطنين أن نجل الأول أشعل النيران في والده بعد خلاف بينهما وعندما تدخل الثاني أصيب بحروق وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة .
 
 
 
 

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