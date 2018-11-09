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" أمن أسوان " تضبط سائق وعاطل بحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:41 م
" أمن أسوان " تضبط سائق وعاطل بحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة حشيش - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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تمكنت مباحث أبوسمبل ، من ضبط سائق وعاطل في كمين توشكى ، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش يقدر وزنها بحوالي 300 جرام وعدد من الأقراص المخدرة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من العقيد عبد الستار عزت ،  مأمور مركز ابوسمبل يفيد بتمكن كلا من النقيب نبيل العادلي ،  رئيس مباحث أبوسمبل ومعاونه الملازم أول علاء حشاد،  من ضبط  السائق  " محمد . ح .  ك -  25 سنة "  وبرفقته "  أحمد . ع .  م -  22 سنة " أثناء قيادة سيارة نقل في كمين توشكي شمال مدينة أبوسمبل وبحوزتهما طربة حشيش تزن حوالي 300 جراما وشريطين من أقراص الترامادول المخدر حيث تم وضع هذه المخدرات في منطقة خفية بالسيارة ولكن بالتفتيش الدقيق تم العثور عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

 

 
 
 

 


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