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أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:08 م
أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة أمطار- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا السبت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، ومتوسطة الشدة على القاهرة، وخفيفة على شمال الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .
 
 
 كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت  بالقاهرة العظمى 24  والصغرى 17 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 ، ومطروح العظمى 22 والصغرى 16 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 15  ، وقنا العظمى 26 والصغرى 16 ، وأسوان العظمى  28  والصغرى 17 .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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