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أمريكا تعرقل موافقة الأمم المتحدة على بعض شحنات المساعدات لكوريا الشمالية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:00 ص
أمريكا تعرقل موافقة الأمم المتحدة على بعض شحنات المساعدات لكوريا الشمالية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
الأمم المتحدة (رويترز)
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أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز، الخميس أن العديد من الطلبات التى تقدمت بها جماعات إغاثة إنسانية للحصول على موافقة الأمم المتحدة لشحن مساعدات إلى كوريا الشمالية، معطلة منذ أشهر بسبب طلب الولايات المتحدة مرارا المزيد من الوقت للنظر فيها.

وشدد مجلس الأمن الدولى بالإجماع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ 2006 لقطع التمويل عن برامج بيونجيانج النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات تنص أيضا على أن بإمكان جماعات الإغاثة أن تطلب إعفاءات لإرسال مساعدات إنسانية.

وتقدم طلبات جماعات الإغاثة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية فى مجلس الأمن على أن يتم الموافقة عليها بالإجماع، لكن وثائق اللجنة تشير إلى أن إقرار طلب قدمته منظمة خيرية مقرها الولايات المتحدة فى سبتمبر وطلبات قدمتها منظمة مقرها أيرلندا والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى أغسطس آب تعطلت لأن واشنطن طلبت مزيدا من الوقت لبحث تلك الطلبات.

وليس هناك ما يلزم الولايات المتحدة بإعطاء اللجنة سببا لطلبها وقتا إضافيا. ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية بعد على طلب للتعليق.

ويناقش مجلس الأمن الخميس العقوبات على كوريا الشمالية فى جلسة مغلقة بطلب من روسيا، ويتوقع بعض الدبلوماسيين أن يطرح ملف الإعفاءات الإنسانية خلالها.

وطلبت روسيا عقد الجلسة بعد تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم بين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ومسؤولين من كوريا الشمالية فى نيويورك.

وأصدرت لجنة عقوبات كوريا الشمالية فى مجلس الأمن فى أغسطس مذكرة جديدة للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تطلب فيها "تقديم تفسير واضح" لكيفية تقديم طلبات الإعفاء للمساعدات الإنسانية.

 

 


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